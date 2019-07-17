1050 أجنبيا متورطون في قضايا الإرهاب وأمن الدولة

40 جنسية
أوضح آخر تحديث لقوائم نزلاء الإصلاحيات التابعة لرئاسة أمن الدولة أن «عدد السعوديين 4201 سجين، يشكلون حوالي 80 % من السجناء والموقوفين، فيما توزع الباقون 1028 على 40 جنسية».
اليمنيون في الصدارة
بحسب قوائم النزلاء «جاء في صدارة الأجانب الموقوفين في إصلاحيات أمن الدولة على ذمم قضايا تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة، حملة الجنسية اليمنية بـ358 موقوفاً، فيما جاء في المرتبة الثانية حملة الجنسية السورية بـ259 موقوفاً».
مراحل سير القضايا
تشير قوائم النزلاء إلى أن «من بين نزلاء إصلاحيات أمن الدولة من صدرت بحقهم أحكام قضائية، أو صدرت بحقهم أحكام قضائية تخضع للاستئناف، فيما ينتظر آخرون إجراءات إحالتهم للادعاء، وإنفاذ ما صدر بحقهم من توجيهات، وهناك أيضا من لا يزالون رهن التحقيق».
الأقدم والأحدث
أقدم نزيل في الإصلاحيات سعودي تم إيقافه بتاريخ 7/ 3/ 1424، وكذلك الأحدث سعودي تم إيقافه بتاريخ 22/ 10/ 1440.
توزيع السجناء والموقوفين في إصلاحيات أمن الدولة بحسب الجنسية
أفغانستان 11
الأردن 26
إثيوبيا 8
الإمارات 1
البحرين 10
الجزائر 1
السودان 21
الصومال 4
العراق 4
الفلبين 17
الكويت 3
المغرب 4
السعودية 4201
الهند 12
أميركا 3
اليمن 358
إندونيسيا 2
إيران 9
باكستان 73
بنجلاديش 5
بوركينا فاسو 1
تركيا 16
تشاد 16
جيبوتي 1
روسيا 1
سيريلانكا 8
سورية 259
طاجيكستان 2
عمان 1
فلسطين 23
قرغيزستان 1
قطر 3
كندا 3
كينيا 1
لبنان 7
ليبيا 1
مالي 3
مصر 75
موريتانيا 1
ميانمار 7
نازح 13
نيجيريا 4
مجهول الجنسية 8
أخرى 1
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