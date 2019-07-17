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وزير بنجلاديشي يطلع على طريق مكة
متابعات الخليج 365 - واس
زار وزير الدولة لشؤون الأديان في بنجلاديش الشيخ محمد عبدالله اليوم صالة خدمة مبادرة طريق مكة في مطار شاه جلال الدولي في دكا.
واطلع معاليه على طبيعة عمل فريق المبادرة والخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن في مطار شاه جلال لتسهيل إجراءات سفرهم من بنجلاديش حتى يصلوا – بإذن الله – إلى المملكة استعداداً لأداء مناسك الحج .
وأعرب معاليه في تصريح له عن إعجابه بما شاهده من تقدم في سرعة إنجاز إجراءات السفر، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على جهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى أنحاء المعمورة وعلى التوجيه بتنفيذ هذه المبادرة الجليلة في بنجلاديش لأول مرة هذا العام.
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