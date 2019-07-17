6 مزايا لعمل الأنشطة التجارية 24 ساعة

2019-07-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن هناك 6 مزايا للسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على هذا القرار.

وقالت وزارة العمل: إن القرار يساعد المنشآت في القطاع الخاص على النمو والتوسع ويستحدث مزيدًا من الفرص الوظيفية، من خلال العمل الدائم والجزئي والمرن، وسيسهم في تحقيق توجهات رؤية السعودية 2030، كما أن الآثار الإيجابية المتوقعة لقرار السماح بمد العمل إلى 24 ساعة، تتمثل في:

توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة.

المساهمة في رفع جودة الحياة في المدن.

تحسين مستوى التنافسية.

ونمو الناتج المحلي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

استقطاب استثمارات أجنبية.

ولفتت العمل إلى أن القرار يؤدي إلى المساهمة في استحداث مزيد من الفرص الوظيفية، وتحفيز قطاع الأعمال من خلال زيادة هوامش أرباح الشركات، والمساهمة في تخفيف الازدحام في أوقات الذروة من خلال توفير فترات أطول.

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جدير بالذكر أن القرار يشتمل على وضع ضوابط تنظم آلية العمل خلال الليل والنهار؛ وذلك لضمان نجاح تنفيذه وتحقيق الأهداف المرجوّة.

وقرار مزاولة الأنشطة التجارية ليس إلزاميًّا والخيار بيد رجال الأعمال وأصحاب المنشآت والمؤسسات والشركات؛ حيث إنه بهذا الشكل يمثل أحد أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص ورواد الأعمال من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل عبر تعديل الأنظمة والتشريعات والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية.