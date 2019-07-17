شكرا لقرائتكم خبر عن «نيوم»: فتح القبول لأولى مراحل «الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

أعلنت شركة «نيوم» فتح باب التسجيل والقبول في المرحلة الأولى من برنامجها الخاص للابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف، الذي يستهدف أبناء المجتمع المحلي لمنطقة نيوم وضباء وحقل من كلا الجنسين.

ويهدف البرنامج إلى استقطاب الكفاءات المميزة من أبناء المنطقة ليكونوا جزءاً من مشروع نيوم المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية لشركة نيوم تجاه المجتمع المحلي.

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وسيتم ابتعاث الطلاب والطالبات الذين سيتم اختيارهم للانضمام في البرنامج إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة التخصصات التالية: السياحة، الضيافة، والآثار والتراث.

وتعكس هذه التخصصات حاجات المشروع في المرحلة الأولى، على أن يتم إضافة العديد من التخصصات في مجالات أخرى متعددة في المراحل القادمة مع تطور حاجات وسير العمل في المشروع.

وسيستمر التسجيل في البرنامج لمدة شهر منذ تاريخ إطلاقه ثم سيتم إعلان الطلاب والطالبات الذين سينضمون إلى البرنامج، وسيكون بمقدور الراغبين بالانضمام إلى البرنامج ابتداءً من اليوم (الثلاثاء) 16 يوليو التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: https://neom.ut.edu.sa/neomscholarship19/index.aspx، حيث يحتوي الموقع على كل التفاصيل والشروط الخاصة للالتحاق بالبرنامج.