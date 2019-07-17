67 شاباً وفتاة سعوديين يشاركون في إنشاء منطقة الأسواق التاريخية لـ"عكاظ"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة_الطائف

شارك 67 شاباً وفتاة سعوديين في إنشاء منطقة الأسواق التاريخية لـ(سوق عكاظ) ضمن دورته الثالثة عشرة لهذا العام، وذلك من أصل 247 عاملاً من جنسيات مختلفة عملوا جميعاً في الموقع.

وتأتي هذه المشاركة انطلاقاً من جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في دعم توظيف الشباب السعودي، والاستفادة من قدراته وإمكاناته، وسعياً إلى صقل الخبرات الوطنية بما يمكنها من التميز والإبداع في مشاركاتها بالبرامج والفعاليات المقامة في جميع مناطق المملكة من خلال مبادرة (مواسم السعودية).

وتتمثل مشاركة الشباب والفتيات في مختلف الأعمال الفنية، والهندسية، والتصاميم، وأعمال النجارة والحدادة، وشبكات السباكة والكهرباء، وغيرها.

واستغرق العمل على إنشاء منطقة الأسواق التاريخية 35 يوماً فقط، فيما تبلغ مساحة المشروع 41 ألف متر مربع، وتضم أسواقاً للفخار، والفضيات، والنحاسيات، والزجاجيات، والمعلقات والمخطوطات التاريخية، إضافة إلى المنسوجات، ومنتجات الحرف اليدوية، والجلديات، كما تشمل الأسواق المطاعم والمقاهي، وتضم أكثر من 200 محل للمنتجات المتنوعة من مختلف الدول.