رابط قياس تسجيل اختبار كفايات المعلمين والمعلمات 1441 عبر رابط التسجيل المباشر قياس المركز الوطني...

نتابع آخر الأخبار التعليمية في المملكة السعودية، حيث أعلن المركز الوطني للأختبارات والتقويم قياس، عن موعد التسجيل لاختبارات كفايات المعلمين والمعلمات 1441، وذلك لمنحهم الرخصة المهنية لمزاولة مهنة التدريس داخل المملكة، بعد أن تم اقرار لائحة التعليم الجديدة والتي قد ربطت الحصول علتى العلاوات والترقيات بالحصول على الرخصة المهنية، اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات.

وقد أكدت البحوث والدراسات على الدور الفعال الذي يقوم به المعلم، من أجل إثراء العملية التعليمية، ومدى قدرته في تنمية المستوى التحصيلي لدى الطلاب، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تنمية المهارات والقدرات المهنية والعلمية الموجودة لدى المعلم، لذى يتم عقد اختبارات كفايات المعلمين والمعلمين للوقوف على نقاط الضعف والعمل على تقويتها وتنميتها، ونقاط الضعف للعمل على تعزيزها.

اختبار كفايات المعلمين والمعلمات 1441

يعتبر اختبار كفايات المعلمين والمعلمات واحدا من أهم الإختبارات التي يقدمها المركز الوطني للاختبارات والمقاييس قياس، ويهدف الإختبار إلى معرفة مدى توافر مجموعة من المعايير والتي تمثل الحد الأدنى لعمل المعلم في مهنة التدريس، بما تتضمنه من جوانب أساسية للتدريس منها العلوم والمهارات والمعرفة، كما تستخدم مقاييس كفايات المعلمين من أجل المفاضلة بين مجموعة من المتقدمين للوظائف التعليمية.

وقد أوضحت هيئة التقويم أن المعلمين المجتازين لاختبار الكفايات في عام 1430، سيتم منحهم لبرخصة المهنية للمعلمين مباشرة، وقد أوضحت أيضا أن الرسوم الخاصة بالحصول على الرخصة المهنية تقدر ب150 ريالا سعوديا، لجميع العاملين بالقطاعين العام والخاص على حد سواء.

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قياس اختبار كفايات المعلمين والمعلمات

يتضمن قياس اختبارات كفايات المعلمين جانبين أحدهما في التخصص والآخر عام، وكل جانب من الجوانب يتضمن 75 سؤال، فيما عدا تخصص الفيزياء والرياضيات فيتألف كل منهما من 60 سؤال.

الاختبار العام ويشمل الجوانب والمجالات التربوية العامة والتي يتم تطبيقها على جميع التخصصات، والتي تقيس المعرفة المهنية وتعزيز التعلم و المسؤولية المهنية ودعم التعلم.

معايير قياس اختبار كفايات المعلمين

تقاس المجمالات المهنية في اختبار الكفايات للمعلمين والمعلمات من خلال تحقق مجموعة من المعايير والتي لابد من توافرها بنسب معينة منها:

الدراية الكاملة بالطالب وكيفية تعلمه 11%.

معرفة المهارات الكمية واللغوية 16%.

معرفة طرق التدريس العامة 15%

اعداد برنامج تعلم كامل 7%

كيفية تعزيز تعلم الطلاب 11%

تقويم الطلاب وتطبيق التغذية الرجعية 13%

توافر بيئة التعلم الآمنة والداعمة للتعليم 8%

علاقة المعلم بالآباء وأولياء الأمور 5%

التطور الدائم للمارسات المهنية والمعارف 4%

المام المعلم بالمتطلبات المهنية 5%.

رابط قياس لتسجيل اختبار كفايات المعلمين والمعلمات

موعد تسجيل اختبار كفايات المعلمين والمعلمات

أعلن مركز قياس مواعيد التسجيل في اختبار الكفايات للمعلمين والمعلمات، على أن يبدأ التسجيل للاختبار الورقي الفترة الأولى اعتبارا من السادس عشر من يوليو 2019 لمعلمي اللغة العربية الذكور، وتبدأ تسجيلات المعلمات اعتبارا من 24/9/2019، في حين يبدأ التسجيل لبقية المواد في 22/ 11/ 2019 وتستمر حتى 30/11 /2019.