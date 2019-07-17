، آل شريم والعمري ومنسوبو "مدرسة خاط" يعزون أولياء أمور ضحايا الحادث المروري ،

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قدَّم مدير إدارة التعليم بمحايل عسير منصور آل شريم، وقائد مدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بخاط مشرف بن محمد العمري، ومنسوبو المدرسة عصر أمس الثلاثاء، واجب العزاء في مركز خاط بمحافظة المجاردة لأولياء أمور الطلاب الذين قضوا في حادث مروري أمس الأول، راح ضحيته 5 وفيات، إضافة إلى إصابتين، وجميعهم من طلاب المدرسة.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت الفاجعة بخبر بعنوان (اصطدام بمقبرة تلاه انشطار وتطاير.. 5 وفيات وإصابتان خطيرتان في حادث بعسير)، ناشد فيه عدد من المواطنين الالتفات للطريق الذي وقع عليه الحادث، واعتماد ازدواجيته، ولاسيما أنه البوابة الجنوبية لمحافظة المجاردة، والرابط بين محافظتَي المجاردة والنماص، ويعاني الإهمال رغم الكثافة المرورية عليه في غالب فصول السنة والمواسم الدراسية.. كما شمل مطالبة ملحة باستحداث مركزَيْن للهلال الأحمر والدفاع المدني بالمركز؛ وذلك لما شهده الطريق من حوادث مميتة.. كما ناشدوا إنهاء تعثر عقبة الملك عبدالله، وهي امتداد الطريق، وشهدت 5 وفيات أيضًا في حادث مروري قبل أيام من حادث الطلاب.
آل شريم والعمري ومنسوبو "مدرسة خاط" يعزون أولياء أمور ضحايا الحادث المروريعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-07-17
قدَّم مدير إدارة التعليم بمحايل عسير منصور آل شريم، وقائد مدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بخاط مشرف بن محمد العمري، ومنسوبو المدرسة عصر أمس الثلاثاء، واجب العزاء في مركز خاط بمحافظة المجاردة لأولياء أمور الطلاب الذين قضوا في حادث مروري أمس الأول، راح ضحيته 5 وفيات، إضافة إلى إصابتين، وجميعهم من طلاب المدرسة.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت الفاجعة بخبر بعنوان (اصطدام بمقبرة تلاه انشطار وتطاير.. 5 وفيات وإصابتان خطيرتان في حادث بعسير)، ناشد فيه عدد من المواطنين الالتفات للطريق الذي وقع عليه الحادث، واعتماد ازدواجيته، ولاسيما أنه البوابة الجنوبية لمحافظة المجاردة، والرابط بين محافظتَي المجاردة والنماص، ويعاني الإهمال رغم الكثافة المرورية عليه في غالب فصول السنة والمواسم الدراسية.. كما شمل مطالبة ملحة باستحداث مركزَيْن للهلال الأحمر والدفاع المدني بالمركز؛ وذلك لما شهده الطريق من حوادث مميتة.. كما ناشدوا إنهاء تعثر عقبة الملك عبدالله، وهي امتداد الطريق، وشهدت 5 وفيات أيضًا في حادث مروري قبل أيام من حادث الطلاب.
17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
12:18 AM
أسفر عن خمس وفيات إضافة إلى إصابتَيْن.. وجميعهم من طلاب المدرسة
قدَّم مدير إدارة التعليم بمحايل عسير منصور آل شريم، وقائد مدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بخاط مشرف بن محمد العمري، ومنسوبو المدرسة عصر أمس الثلاثاء، واجب العزاء في مركز خاط بمحافظة المجاردة لأولياء أمور الطلاب الذين قضوا في حادث مروري أمس الأول، راح ضحيته 5 وفيات، إضافة إلى إصابتين، وجميعهم من طلاب المدرسة.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت الفاجعة بخبر بعنوان (اصطدام بمقبرة تلاه انشطار وتطاير.. 5 وفيات وإصابتان خطيرتان في حادث بعسير)، ناشد فيه عدد من المواطنين الالتفات للطريق الذي وقع عليه الحادث، واعتماد ازدواجيته، ولاسيما أنه البوابة الجنوبية لمحافظة المجاردة، والرابط بين محافظتَي المجاردة والنماص، ويعاني الإهمال رغم الكثافة المرورية عليه في غالب فصول السنة والمواسم الدراسية.. كما شمل مطالبة ملحة باستحداث مركزَيْن للهلال الأحمر والدفاع المدني بالمركز؛ وذلك لما شهده الطريق من حوادث مميتة.. كما ناشدوا إنهاء تعثر عقبة الملك عبدالله، وهي امتداد الطريق، وشهدت 5 وفيات أيضًا في حادث مروري قبل أيام من حادث الطلاب.
، آل شريم والعمري ومنسوبو "مدرسة خاط" يعزون أولياء أمور ضحايا الحادث المروري ،
المصدر : الخليج 365
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