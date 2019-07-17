، البرتغال تمنع الإيرانيين من دخول أراضيها لأسباب أمنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - وزير الخارجية سيقدم توضيحًا سريًّا للبرلمان لاحقًا

أعلن وزير خارجية البرتغال أوجوستو سانتوس سيلفا للجنة برلمانية، أن بلاده علقت إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الإيرانيين؛ وذلك لأسباب أمنية لم يحددها، حسبما أفادت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وقال "سيلفا" ردًّا على سؤال من عضو باللجنة بشأن هذه الخطوة في الاجتماع الذي بثه التلفزيون: "نعم، علقنا ذلك لأسباب أمنية.. سأقدم توضيحًا لاحقًا، لكن ليس علانية".



وأعلن رئيس اللجنة إغلاق الجلسة بعد حوالي ساعتين.

ولم يكن لدى مسؤولين بوزارة الخارجية تعليق، كما لم يتسنَّ الحصول على تعليق من مسؤولين في السفارة الإيرانية في لشبونة.

