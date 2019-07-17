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أعلن وزير خارجية البرتغال أوجوستو سانتوس سيلفا للجنة برلمانية، أن بلاده علقت إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الإيرانيين؛ وذلك لأسباب أمنية لم يحددها، حسبما أفادت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).
وقال "سيلفا" ردًّا على سؤال من عضو باللجنة بشأن هذه الخطوة في الاجتماع الذي بثه التلفزيون: "نعم، علقنا ذلك لأسباب أمنية.. سأقدم توضيحًا لاحقًا، لكن ليس علانية".
وأعلن رئيس اللجنة إغلاق الجلسة بعد حوالي ساعتين.
ولم يكن لدى مسؤولين بوزارة الخارجية تعليق، كما لم يتسنَّ الحصول على تعليق من مسؤولين في السفارة الإيرانية في لشبونة.
البرتغال تمنع الإيرانيين من دخول أراضيها لأسباب أمنيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-16
أعلن وزير خارجية البرتغال أوجوستو سانتوس سيلفا للجنة برلمانية، أن بلاده علقت إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الإيرانيين؛ وذلك لأسباب أمنية لم يحددها، حسبما أفادت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).
وقال "سيلفا" ردًّا على سؤال من عضو باللجنة بشأن هذه الخطوة في الاجتماع الذي بثه التلفزيون: "نعم، علقنا ذلك لأسباب أمنية.. سأقدم توضيحًا لاحقًا، لكن ليس علانية".
وأعلن رئيس اللجنة إغلاق الجلسة بعد حوالي ساعتين.
ولم يكن لدى مسؤولين بوزارة الخارجية تعليق، كما لم يتسنَّ الحصول على تعليق من مسؤولين في السفارة الإيرانية في لشبونة.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
10:36 PM
وزير الخارجية سيقدم توضيحًا سريًّا للبرلمان لاحقًا
أعلن وزير خارجية البرتغال أوجوستو سانتوس سيلفا للجنة برلمانية، أن بلاده علقت إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الإيرانيين؛ وذلك لأسباب أمنية لم يحددها، حسبما أفادت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).
وقال "سيلفا" ردًّا على سؤال من عضو باللجنة بشأن هذه الخطوة في الاجتماع الذي بثه التلفزيون: "نعم، علقنا ذلك لأسباب أمنية.. سأقدم توضيحًا لاحقًا، لكن ليس علانية".
وأعلن رئيس اللجنة إغلاق الجلسة بعد حوالي ساعتين.
ولم يكن لدى مسؤولين بوزارة الخارجية تعليق، كما لم يتسنَّ الحصول على تعليق من مسؤولين في السفارة الإيرانية في لشبونة.
، البرتغال تمنع الإيرانيين من دخول أراضيها لأسباب أمنية ،
المصدر : الخليج 365
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