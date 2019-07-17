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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيّاً، اليوم الثلاثاء، من فخامة الرئيس الدكتور أشرف غني أحمد زي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لدعم الشعب الأفغاني الشقيق، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف بما يعزز الاستقرار والتنمية في أفغانستان.
ولي العهد يبحث مع رئيس أفغانستان تنسيق الجهود لمحاربة الإرهابوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-16
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيّاً، اليوم الثلاثاء، من فخامة الرئيس الدكتور أشرف غني أحمد زي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لدعم الشعب الأفغاني الشقيق، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف بما يعزز الاستقرار والتنمية في أفغانستان.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
11:35 PM
استعرضا العلاقات الثنائية والجهود المبذولة لدعم الشعب الأفغاني
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيّاً، اليوم الثلاثاء، من فخامة الرئيس الدكتور أشرف غني أحمد زي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لدعم الشعب الأفغاني الشقيق، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف بما يعزز الاستقرار والتنمية في أفغانستان.
، ولي العهد يبحث مع رئيس أفغانستان تنسيق الجهود لمحاربة الإرهاب ،
المصدر : الخليج 365
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