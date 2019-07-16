السعودية اليوم / أداء صلاة الخسوف بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 13 ذو القعدة 1440 الموافق 16 يوليو 2019م واس

أدَّى المصلون في المسجد الحرام مساء اليوم صلاة خسوف القمر إقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في أجواء إيمانية تبتهل فيها القلوب خاشعة متضرعة لبارئها وتتوسل إليه وترجوا مغفرته وعفوه ورضاه.

وشهدت جنبات المسجد الحرام وساحاته وتوسعاته الجديدة إقبال المصلين وسط تكامل جميع الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .

وأمّ المصلين فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني, وعقب انتهاء الصلاة ألقى خطبة حثّ فيها المصلين من حجاج وزوار وعمّار بتقوى الله والرجوع إليه والإنابة له , محذراً فضيلته من الفواحش ما ظهر منها وما بطن لأنها من مجلبات سخط الله وغضبه والتوبة من المعاصي قبل فوات الأوان .

وشددّ فضيلته على التمسك بمقاصد الشريعة الإسلامية وزجر النفس ومجاهدتها وتعويدها على الطاعة .

ودعا فضيلته في ختام خطبته الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها لكل مايقدمونه لبيت الله الحرام من توسعات وتسخير كافة الامكانات لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار .

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