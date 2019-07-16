السعودية | ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيّاً من رئيس أفغانستان

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيّاً من رئيس أفغانستان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:18 مساءً, 16 يوليو 2019 م المناطق - واس تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيّاً، اليوم، من فخامة الرئيس الدكتور أشرف غني أحمد زي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لدعم الشعب الأفغاني الشقيق، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف بما يعزز الاستقرار والتنمية في أفغانستان.

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