200 حاج من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا في ضيافة خادم الحرمين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باستضافة 200 من أسر وذوي ضحايا ومصابي هجوم نيوزيلاندا الإرهابي، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ.

وكان الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، أسفر عن مقتل 50 شخصاً وإصابة العشرات.



وقدم الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على هذه اللفتة الكريمة تجاه أسر وضحايا ومصابي هذا العدوان الغاشم الذي ترفضه جميع الأديان.

وأشار الوزير آل الشيخ إلى أن استضافة ذوي ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي الأليم تأتي في إطار جهود المملكة العربية السعودية الرامية لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه ومقاومتهم والقضاء عليهم ودحرهم، إلى جانب التخفيف عن أسر من وقع عليهم هذا العمل المقيت الذي يخالف كل التعاليم السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية.

وأكد أن الوزارة ستعمل عاجلاً لإنفاذ التوجيه الكريم من خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارة المملكة في نيوزيلندا، وإنهاء الإجراءات كافة المتعلقة بقدومهم، وتقديم جميع التسهيلات والخدمات لهم، ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة.