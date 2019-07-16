بث مباشر لـ صلاة الخسوف من الحرم المكي

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

قدمت القرآن الكريم بثًّا مباشرًا لصلاة الخسوف من الحرم المكي.

وكانت الرئاسة العامة للحرمين الشريفين، قد أعلنت أن الشيخ الدكتور عبدالله الجهني سيؤم المصلين لصلاة الخسوف بالمسجد الحرام.

وأكد الشيخ الدكتور عائض القرني في وقت سابق، أن كلًّا من الشمس والقمر آية من آيات الله لا تنخسفان لحياة بشر ولا لموت بشر، وإنما يخوف الله بهما عباده؛ فعليكم بالصلاة والصدقة والدعاء والاستغفار والتوبة.

وأوضح الشيخ القرني الأعمال التي تشرع عند الكسوف أو الخسوف وهي: (صلاة الخسوف والصدقة والدعاء والذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والتعوذ بالله من عذاب القبر والعتق من النار).

ويشاهد سكان المملكة مساء اليوم خسوفًا جزئيًّا للقمر من جميع مناطق المملكة يبدأ عند الساعة 11:02 مساءً، ويبلغ ذروته عند 12:31 صباحًا، وينتهي 02:00 صباحًا.