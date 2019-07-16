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لقطات لـ خسوف القمر من أبو ظبي
متابعات الخليج 365 - متابعة
نشر مركز الفلك الدولي لقطات من خسوف القمر من مدينة أبو ظبي.
وقال مركز الفلك: ازدياد نسبة خسوف القمر كما يشاهد الآن من مدينة أبو ظبي.. لاحظ في الصورة المكبرة كيف يبدو ظل الأرض على شكل دائرة سوداء.
وتشهد بعض المناطق في العالم، مساء اليوم، وبينها المملكة، خسوف القمر وهو إحدى الظواهر الكونية النادرة التي تحدث من وقت لآخر.
ويشاهد سكان المملكة خسوفًا جزئيًّا للقمر من جميع مناطق المملكة يبدأ عند الساعة 11:02 مساءً، ويبلغ ذروته عند 12:31 صباحًا، وينتهي 02:00 صباحًا.
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