5 مهام للجوازات ضمن طريق مكة

2019-07-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن مشاركتها مع الجهات المنفذة في مبادرة طريق مكة بمطار سوكارنو هاتا الدولي في إندونيسيا تأتي ضمن برامج التحول الوطني 2020 وتحقيقًا لرؤية السعودية 2030؛ بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ابتداءً من مطارات بلدانهم حتى وصولهم للمملكة.

وقالت الجوازات: إن الخدمات التي تقدمها ضمن مبادرة طريق مكة لضيوف الرحمن في مطار شاه جلال الدولي في العاصمة البنجلاديشية دكا والدول المستفيدة من المبادرة، تشمل إصدار تأشيرات الحج، وأخذ الخصائص الحيوية، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وإنهاء إجراءات سفرهم، بالإضافة إلى فرز وترميز الأمتعة.

Advertisements

ودُشنت مبادرة طريق مكة هذا العام في مطلع شهر ذي القعدة بمطار إسلام أباد الدولي في جمهورية باكستان الإسلامية، بالتزامن مع تدشينها في مطار كوالالمبور الدولي، ثم دشنت بعدها بيومين في مطار شاه جلال الدولي في العاصمة دكا، بالتزامن مع تدشينها أيضًا بمطار سوكارنو هاتا الدولي بجمهورية إندونيسيا، وذلك في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بخدمة ضيوف الرحمن والحرص على إنهاء إجراءات مغادرتهم إلى المملكة بكل يسر وسهولة.

وأعلنت الجوازات، في وقت سابق اليوم، أن إجمالي عدد الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة لحج عام 1440هـ من مطارات دول: باكستان، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وماليزيا خلال الفترة من 1- 8 ذي القعدة الجاري بلغ 36744 حاجًّا وحاجة قدموا إلى المملكة على متن 90 رحلة جوية.