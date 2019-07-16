تدشين برامج بشؤون المسجد النبوي

2019-07-16

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عدة برامج منها تحقيق الوسطية والاعتدال من خلال مناسك الحج ومبادرة قيم من الحرمين وبرنامج إثراء تجربة الحجاج الدينية والثقافية، وذلك في قاعة معرض الحرمين الشريفين، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لزوار ومرتادي المسجد النبوي.

وألقى الرئيس العام كلمة تحدث فيها عن أهمية هذه البرامج الثلاثة، حيث تأتي أهميتها من مكانتها في نصوص الكتاب والسنة وفي عناية هذه الشريعة بها، وأيضًا عناية الدولة بهذا الأمر وما يحتاجه الحجاج من تفعيل لإبراز هذا المنهج الصحيح.

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وأكد الشيخ السديس أن الحج فرصة لإبراز العقيدة والتوحيد والمنهج السليم وقيم الإسلام الرفيعة وتحقيق منهج الوسطية والاعتدال وإبرازها من خلال مناسك الحج، وأنه لا غلو في الحج ولا تقصير من حيث التعامل مع الآخرين يجب أن يكون باعتدال من خلال النصيحة الشرعية.

ثم تحدث عن القيم وأن العقيدة الصحيحة ينبث منها قيم نبيلة؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقوى الناس إيمانًا وأحسنهم أخلاقًا، ولهذا لابد من إبراز القيم، ولاسيما أمام الزائرين والاجتهاد والتضحية لخدمتهم على أكمل وجه، ثم تحدث عن إثراء تجربة الحجاج الدينية والثقافية، حيث ذكر أنه يجب أن نشغل وقت الحاج بالمفيد، وأهم ما يفيدهم حلقات العلم في الحرمين الشريفين.

ورفع السديس الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز على ما يولونه من اهتمام ورعاية لخدمة الحرمين الشريفين.