طريقة تسجيل موظف بـ حساب المواطن

2019-07-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن هل الموظف الرسمي يعتبر مستقلًّا، ولو كان عمره أقل من 24 سنة؟

وقال حساب متابعات الخليج 365: إنه لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية، بإمكانه التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية.

أما المستندات المطلوبة فهي (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم المستفيد، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.

وفي حال كان العمر أكبر من 24 سنة بإمكان التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 ولا يتطلب إرفاق مستندات إثبات استقلالية، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا

تفاصيل الدفعة الـ20:

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أعلن تفاصيل الدفعة الـ 20 من الدعم والتي تم إيداعها في حسابات المستفيدين الأربعاء الماضي.

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وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أن دعم الدفعة 20 سجل 2.6 مليار ريال استفاد منه 12.4 مليون مواطن وتابع، شملهم الدعم في البرنامج لشهر يوليو.

ويهدف حساب متابعات الخليج 365 إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

وبحسب النظام المتبع، يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد يومًا واحدًا، أو تأخيره يومًا واحدًا إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.

شروط الأهلية والاستحقاق:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.