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البرتغال تعلق تأشيرات دخول الإيرانيين
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد وزير خارجية البرتغال، أوجوستو سانتوس سيلفا، للجنة برلمانية أن بلاده علقت إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الإيرانيين؛ وذلك لأسباب أمنية لم يحددها.
وردًّا على سؤال من عضو باللجنة بشأن هذه الخطوة، قال سانتوس سيلفا في الاجتماع الذي بثه التلفزيون: “نعم، علقنا ذلك لأسباب أمنية… سأقدم توضيحًا لاحقًا، لكن ليس علانية”.
وكان العشرات من النشطاء الإيرانيين قد طالبوا دول الاتحاد الأوروبي خلال رسالة مفتوحة بإغلاق السفارات الإيرانية التي وصفوها بمراكز النظام الإرهابية؛ بسبب استمرار أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية باستخدامها كمقرات لشن عمليات إرهابية واغتيالات وتفجيرات ضد شخصيات ومجموعات المعارضة.
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