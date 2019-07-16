اخبار السعوديه

البرتغال تعلق تأشيرات دخول الإيرانيين

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم البرتغال تعلق تأشيرات دخول الإيرانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-16

البرتغال تعلق تأشيرات دخول الإيرانيين

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد وزير خارجية البرتغال، أوجوستو سانتوس سيلفا، للجنة برلمانية أن بلاده علقت إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الإيرانيين؛ وذلك لأسباب أمنية لم يحددها.

Advertisements

وردًّا على سؤال من عضو باللجنة بشأن هذه الخطوة، قال سانتوس سيلفا في الاجتماع الذي بثه التلفزيون: “نعم، علقنا ذلك لأسباب أمنية… سأقدم توضيحًا لاحقًا، لكن ليس علانية”.

وكان العشرات من النشطاء الإيرانيين قد طالبوا دول الاتحاد الأوروبي خلال رسالة مفتوحة بإغلاق السفارات الإيرانية التي وصفوها بمراكز النظام الإرهابية؛ بسبب استمرار أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية باستخدامها كمقرات لشن عمليات إرهابية واغتيالات وتفجيرات ضد شخصيات ومجموعات المعارضة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرتغال تعلق تأشيرات دخول الإيرانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا