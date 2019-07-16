الخسوف يلغي فعاليات موسم جدة

2019-07-16

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلن موسم جدة إيقاف الفعاليات والأنشطة المقررة مساء اليوم الثلاثاء، وتأجيلها إلى يوم غد الأربعاء؛ بسبب خسوف القمر الذي تشهده المملكة.

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ويشاهد سكان المملكة مساء اليوم خسوفًا جزئيًّا للقمر من جميع مناطق المملكة يبدأ عند الساعة 11:02 مساءً، ويبلغ ذروته عند 12:31 صباحًا، وينتهي 02:00 صباحًا.

أوضح ذلك لوكالة الأنباء السعودية رئيس قسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور حسن بن محمد عسيري، مبينًا أن هذا الخسوف سيشاهد كذلك في كل من قارات: آسيا، أستراليا، إفريقيا، أوروبا، وأمريكا الجنوبية خلال 178 دقيقة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحدث خسوف جزئي في منتصف شهر ربيع الآخر من العام 1443هـ غير مشاهد من المملكة.