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هكذا استعد هلال الشمالية لاستقبال الحجاج
متابعات الخليج 365 - الشمالية
أنهى فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية، كافة استعداداته لتقديم الخدمات الإسعافية الطبية لضيوف الرحمن القادمين من دولة العراق عبر منفذ جديدة عرعر الحدودي على طول الطريق المؤدي إلى منطقة الجوف، وذلك بتوجيه من أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، ومتابعة من رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد بن عبدالله القاسم.
جاء ذلك بعد أن تفقد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية محمد بن نايف العنزي مركز إسعاف منفذ جديدة عرعر الموسمي، رافقه مساعد المدير العام للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي بفرع الهيئة بالمنطقة مساعد غالي العنزي، ومدير إدارة التطوع بالفرع مشعل بن سعد الجارد.
والتقى العنزي خلال زيارته العاملين بالمركز، بهدف الاطلاع على سير العمل الميداني والوقوف على جاهزية واحتياجات الفرق الإسعافية، ودعم المسعفين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم للقيام بعملهم الإنساني النبيل على أكمل وجه، منوهًا بأهمية تضافر الجهود للوصول إلى تطلعات ولاة الأمر لخدمة ضيوف الرحمن.
وأكد مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية والمتحدث الرسمي بفرع الهيئة بالمنطقة، مساعد غالي العنزي، أنّه تم تجهيز مركز موسمي بمنفذ جديدة عرعر، ومركز جديدة عرعر، بالإضافة إلى المراكز الإسعافية بمدينة عرعر وبإجمالي خمس فرق إسعافية، وقيادة ميدانية وغرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات عن الحالات الإسعافية على رقم الطوارئ 997.
وكشف أنّ هيئة الهلال الأحمر السعودي وضعت عددًا من اللوحات التوعوية والترحيبية بضيوف الرحمن في العديد من المواقع، معلنة الترحيب بهم والتشرف بخدمتهم، وإقامة ركن توعوي، تحت إشراف عدد من المتطوعين والمتطوعات لتقديم المواد التثقيفية والهدايا التذكارية لضيوف الرحمن.
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