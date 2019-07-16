فتح المحلات التجارية خلال الصلاة في السعودية تعرف علي قرار خادم الحرمين الجديد

كما نعرف فإن المملكة العربية السعودية تقوم بإغلاق جميع المحلات التجارية أثناء فترة الصلوات وذلك بناء علي قرار مقدم من المملكة العربية السعودية ومن يخالفة تقع علية العقوبة وبناء علي قرار جديد مقدم من خادم الحرمين الشريفين قد أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019، عن فتح المحلات التجارية خلال أداء الصلاة، لأول مرة في مدن المملكة العربية السعودية.

وقد جاء ذلك ضمن قرارات الأمير محمد بن سلمان التي يتخذها حيث قد صرح ان تلك القرارات تهدف لإصلاح المجتمع السعودي، حيث كانت أولى هذه القرارات هي قيادة المرأة للسيارة، والسماح بإقامة الحفلات الغنائية، وحضور السيدات لمباريات كرة القدم.

غضب رواد موقع تويتر بسبب فتح المحلات التجارية خلال الصلاة في السعودية

وقد ظهرت العديد من التغريدات التي خرجت رافضة للقرار التي إتخذة ولي العهد محمد بن سلمان في المملكة حيث قالت بعض التغريدات.