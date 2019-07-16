شكرا لقرائتكم جامعة الملك خالد ترحب بزوّار عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبها – "الحياة" | منذ 11 ساعة في 16 يوليو 2019 - اخر تحديث في 16 يوليو 2019 / 14:31

دشن مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي اليوم (الثلثاء)، فعالية للترحيب بضيوف وزوار منطقة عسير، وذلك بحضور مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز المغلوث.



وتنظم هذه الفعالية وحدة الأعمال التطوعية في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعة، ضمن مشاركاتها في مبادرة "حسن الوفادة"، التي أطلقها أمير منطقة عسير أخيراً.

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر عقيل، أن هذه المبادرة تتمثل في الترحيب بضيوف وزوار عسير في جميع المحافظات والمراكز، إضافة إلى المتنزهات والوجهات السياحية والمجمعات التجارية أيضاً، من خلال تقديم هدايا ومنشورات ترحيبية تحمل هوية المنطقة.

وتستمر هذه الفعالية حتى بداية شهر ذي الحجة المقبل، بمشاركة فريق "بادر" التطوعي التابع لوحدة الأعمال التطوعية في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، الذي سينظم جولات ترحيبية داخل مدينة أبها والمحافظات والمراكز التابعة لعسير.