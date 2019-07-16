"نيوم" تبتعث أبناء ضباء وحقل إلى أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض استهدفت شركة نيوم في المرحلة الأولى من برنامجها الخاص للابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف أبناء المجتمع المحلي لمنطقة نيوم وضباء وحقل من كلا الجنسين، وذلك لدراسة ثلاثة تخصصات خلال فترة ابتعاثهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. Advertisements ويهدف البرنامج إلى استقطاب الكفاءات المميزة من أبناء المنطقة ليكونوا جزءا من مشروع نيوم، المشروع الأكثر طموحا على مستوى العالم، انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لشركة نيوم تجاه المجتمع المحلي. التخصصات السياحة

الضيافة

الآثار والتراث التسجيل بدأ 16يوليو ويستمر لمدة شهر



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