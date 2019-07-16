السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وصلت أعداد حجوزات المواطنين والمقيمين في السعودية لحج هذا العام عبر المسار الالكتروني لحجاج الداخل منذ غرة ذي القعدة وحتى أمس الأول 148,635حجزا، فيما تبقى نحو 69,551 مقعدا للحجز في المسار.
وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أن البرامج والباقات المقدمة تستهدف هذا العام نحو 219 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل.
المسار الالكتروني
كانت هذه تفاصيل خبر 148 ألف عملية حجز الكتروني لحجاج الداخل في 12 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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