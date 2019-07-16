، عبدالعزيز الفيصل يدشن شعار وهوية بطولة العالم للأندية لكرة اليد ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق في السابع والعشرين من أغسطس.. وتقام في الشرقية

دشن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية شعار وهوية بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" والتي ستستضيفها المملكة في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 27-31 أغسطس القادم في نسخة تعتبر هي الأولى من نوعها التي يشارك فيها 10 أندية منذ انطلاقتهـا في العام 97م.

واحتضنت مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" حفل التدشين بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وبدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي عن قارة آسيا بجانب محمد المنيع رئيس الاتحادين العربي والسعودي لكرة اليد وعدد من أبناء اللعبة السابقين، حيث تم الكشف عن الشعار الذي احتوى على اللونين "الأخضر والأزرق" اللذين يرمزان للون المملكة العربية السعودية والنخيل في المنطقة الشرقية "مقر إقامة البطولة" ولون البحر الذي يرمز لمنطقة الخليج العربي، فيما مثلت شخصية البطولة "النمر العربي".

وبهذه المناسبة عبّر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عن فخره واعتزازه باستضافة المملكة لهذا الحدث العالمي الكبير، وقال: "حظي القطاع الرياضي في بلادنا الغالية بدعم غير مسبوق من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – –حفظهما الله-، وشهدت المملكة في الآونة الأخيرة حراكاً ونشاطاً رياضياً شبابياً كبيراً على كافة المستويات، حتى أصبحت بلادنا محط أنظار العالم أجمع بعد استضافة العديد من الأحداث والمناسبات الرياضية العالمية".

وأضاف: "اليوم نحظى بفرصة أخرى ومختلفة باستضافة المملكة لحدث عالمي كبير كبطولة العالم لكرة اليد وبمشاركة عدد من الفرق العربية والخليجية والعالمية، ونتطلع بمشيئة الله لأن يظهر هذا التجمع بالشكل المأمول والذي يتناسب مع قيمة وأهمية هذه البطولة الكبيرة".

ويشارك في البطولة عشرة أندية هي:

ممثلو السعودية: الوحدة "فريق البلد المستضيف" - مضر "مرشح الاتحاد الدولي لكرة اليد".

- برشلونة "إسبانيا"، كيل "ألمانيا"، فاردار "مقدونيا"، الزمالك "مصر"، تاوباتي "البرازيل"، الدحيل "قطر"، نيويورك ستي "أمريكا"، جامعة سدني "أستراليا".

Advertisements