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ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الثلاثاء)، إلى وجود مفاوضات سرية بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني، قائلاً خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "إن تقدمًا كبيرًا تحقق مع إيران وإنه لا يسعى إلى تغيير النظام في إيران".
ووفقًا لـ"رويترز"، لم يذكر "ترامب" مزيدًا من التفاصيل بشأن التقدم، غير أن وزير الخارجية مايك بومبيو قال خلال الاجتماع: "إن إيران ذكرت أنها مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي".
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440 09:40 PM
"بومبيو" قال: طهران مستعدة للتباحث حول برنامجها الصاروخي
ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الثلاثاء)، إلى وجود مفاوضات سرية بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني، قائلاً خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "إن تقدمًا كبيرًا تحقق مع إيران وإنه لا يسعى إلى تغيير النظام في إيران".
ووفقًا لـ"رويترز"، لم يذكر "ترامب" مزيدًا من التفاصيل بشأن التقدم، غير أن وزير الخارجية مايك بومبيو قال خلال الاجتماع: "إن إيران ذكرت أنها مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي".
، هل تتفاوض أمريكا مع إيران سرًا؟ .. "ترامب" يلمح ،
المصدر : الخليج 365
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