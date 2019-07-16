، بعد تلويح "خامنئي" بالقرصنة.. بريطانيا: التصعيد في الخليج ليس في مصلحة أحد ،

محمد بن مسعود - الدمام - لندن لها وجود عسكري دائم في المنطقة

شددت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم (الثلاثاء)؛ على أن أي تصعيد في التوتر بمنطقة الخليج بين الدول الغربية وإيران ليس في مصلحة أحد، وذلك بعد تهديدات من إيران بالردّ على احتجاز ناقلة نفط.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث الرسمي باسم "ماي" قوله: "لدينا وجود عسكري دائم في المنطقة"، ردًّا على سؤال بشأن تقارير ذكرت أن بريطانيا سترسل سفينة حربية ثالثة وسفينة إمداد إلى الخليج.



وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد قال في وقت سابق: "إن إيران سترد على احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق في مطلع يوليو"، فيما يشير إلى اعتزام طهران ممارسة القرصنة ضد السفن العابرة في مضيق هرمز.