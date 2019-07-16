مجلس الوزراء يسمح بتنقل “المعتمرين” في كل مدن المملكة

قرر مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، رفع الحظر المفروض على تنقل المعتمرين خارج حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة، والسماح لهم بزيارة كل مناطق البلاد، في خطوة مرتقبة ستجلب للبلاد مزيدًا من العوائد الاقتصادية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية: إنّ مجلس الوزراء قرر ”استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، الوارد في الفقرة (أ) من المادة (3) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها“. ويستفيد من القرار الجديد ملايين المعتمرين الذين ستتاح لهم زيارة مختلف المدن خلال مدة التأشيرة الممنوحة لهم، بعد أن كان ذلك ممنوعًا عليهم في الماضي.