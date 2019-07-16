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صور.. خادم الحرمين الشريفين يصل إلى نيوم

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وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء إلى نيوم، حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار خليج نيوم، كان في استقباله أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز. وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين عددٌ من الأمراء والمسؤولين.

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