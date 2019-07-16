- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء إلى نيوم، حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام.
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار خليج نيوم، كان في استقباله أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز. وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين عددٌ من الأمراء والمسؤولين.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. خادم الحرمين الشريفين يصل إلى نيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.