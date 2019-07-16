إيقاف فعاليات #موسم_جدة فجأة… لهذا السبب!

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. أعلن الحساب الرسمي لفعاليات موسم جدة عبر “تويتر”، عن إيقاف الفعاليات والأنشطة لهذه الليلة وتأجيلها ليوم الغد.

وعزت إدارة الفعاليات في بيانٍ لها إيقاف الفعاليات إلى خسوف القمر، وتضمن البيان حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن كسوف الشمس وخسوف القمر.





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