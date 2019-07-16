بالصور.. أمير الحدود الشمالية يستقبل أولى دفعات الحجاج العراقيين

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، الدفعة الأولى لحجاج الجمهورية العراقية القادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج عبر منفذ جديدة عرعر.

جاء ذلك خلال زيارة الأمير فيصل التفقدية لمنفذ جديدة عرعر، التي شملت الساحات الخارجية المعدة لاستراحة الحجاج، حيث استمع إلى بعض الحجاج الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ما لقوه من حفاوة ورعاية ودعوا الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل مكروه.

وقال أمير المنطقة: «تشرفت اليوم بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين إلى حجاج الجمهورية العراقية الشقيقة القادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج عبر منفذ جديدة عرعر الحدودي».

ونوه بالحرص والاهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين، على خدمة الحجاج وتسهيل أمورهم حتى يؤدوا الفريضة ويعودوا إلى بلادهم سالمين، والاهتمام والعناية المستمرة من ولي عهده الأمين، بكل ما يتعلق بشؤون الحج ومتابعة وزير الداخلية.

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ولفت الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، إلى الجهود التي تقدمها المملكة خدمة للإسلام والمسلمين، وفتح أبوابها لاستقبال ضيوف الرحمن بمحبة وحفاوة عبر منافذها البرية والبحرية والجوية، مؤكداً أن المملكة قيادة وشعباً يتشرفون ويفخرون بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج، ومشيداً بعزيمة وجهد ودقة العمل بالمنفذ.

وشملت زيارة أمير منطقة الحدود الشمالية الساحة الجمركية وقسم الحجاج، حيث اطلع على سير العمل بالقسم واستمع إلى شرح عن عملية إدخال واستخراج السيارات عن طريق الحاسب الآلي، كما شاهد نموذجاً من أعمال التفتيش، ووقف على استعدادات وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة لاستقبال الحجاج، متفقدًا جامع المنفذ .

كما توجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى قسم الجوازات واطلع على سير العمل واستمع إلى شرح عن مهام وواجبات القسم، وتابع طريقة إدخال واستخراج المعلومات الخاصة بالجوازات عبر أجهزة الحاسب الآلي، وتوجَّه إلى الهلال الأحمر والعيادات الخارجية التي تم تزويدها بالأدوية والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف وقسم المراقبة والتوعية بالمنفذ .

بعد ذلك زار الأمير فيصل بن خالد المستشفى الموسمي بالمنفذ بكامل التخصصات والأقسام وعيادة الأسنان وعيادة التطعيمات والمختبر وقسم العناية المركزة والصيدلية التي تشتمل على كافة الأدوية، واستمع إلى إيجاز عن سير العمل والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.