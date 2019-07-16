جوازات مطار المدينة المنورة ترفع طاقتها التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن

رفعت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة طاقتها التشغيلية البشرية والفنية للدرجة القصوى؛ لإنهاء إجراءات قدوم حجاج بيت الله الحرام بيسر وسهولة.

وقال قائد قوات الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، العميد فواز بن قالط الفقير، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، إن هناك 775 ضابطًا وصف ضابط وموظف وموظفة يعملون في المطار على مدار الساعة لاستقبال ضيوف الرحمن وتوجيههم وتسجيل بياناتهم وإنهاء إجراءات دخولهم.

وأشار إلى أن جميع العاملين جرى تأهيلهم وتدريبهم على مهارات الاتصال مع الحجاج بكل لغاتهم وثقافاتهم.

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وأكد العميد فواز أن الجوازات وفّرت تقنيات متطورة من أجهزة ومعدات لكشف الجوازات المزورة وآلية التعامل معها.

وأوضح أن العنصر البشري في المطار يتعامل بحس أمني عالٍ في تدقيق الوثائق والتأكد من سلامة الإجراءات من خلال تخصيص منصات مجهزة بكل الأجهزة التقنية والكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لإنهاء إجراءات الحجاج من ذوي الإعاقة وكبار السن.

وأكد أن الخطة التشغيلية لجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة تمضي وفق ما هو مخطط لها مراعية كل الاحتمالات في أوقات الذروة من العمل.