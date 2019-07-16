بالصور.. وصول 1880 حاجًا عراقيًا عبر منفذ جديدة عرعر

وصل إلى منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، 1880 حاجًا يمثلون الفوج الأول من الحجاج العراقيين، وقُدمت لهم أفضل الخدمات منذ وصولهم لمدينة الحجاج.

ويتوافر بمدينة الحجاج كل الخدمـات وكل التسهيلات من الخدمات الجمركية والجوازات، ومنها الخدمات الصحية المتمثلة بالمستشفى الموسمي بسعة 50 سريرًا بكامل الأقسام والمختبرات والصيدلية وقسم المتابعة المركزة والعيادات الخارجية ومراكز التطعيم، كما تم تزويد المنفذ بإسعافات عالية التجهيز.

ويحتوي منفذ جديدة عرعر على أحدث الأجهزة المتطورة بالتفتيش التي تساعد على سرعة انهاء الإجراءات كما تشارك الفرق التطوعية وكشافة جامعة الحدود الشمالية في استقبال الحجاج .

وتعمل هذه المرافق على مدار الساعة بإشراف ومتابعة من الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس لجنة الحج بالمنطقة، الذي يحرص على توفير الخدمات لضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ جديدة عرعر البري في ظـل توجيهـات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، اللذان يحرصان على توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المملكة وحتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بعد أن يمن الله عليهم لتأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة في ظل ما توافر لهم من تسهيلات وخدمات مختلفة.

والتقت «واس» بالحجاج العراقيون الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن على الدوام، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج، مشيدين بالتسهيلات والخدمات الجليلة التي قدمت لهم في منفذ جديدة عرعر البري.