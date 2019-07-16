بالإنفوجراف.. الغذاء والدواء توجه باتباع 8 إجراءات لسلامة الطعام في الحج

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ثمانية نصائح لسلامة الغذاء في الحج، تبدأ بالتأكد من تناول وجبات معدة في منشآت غذائية نظيفة ومصرح بها.

وأكدت الهيئة، في إنفوجراف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه ينبغي الحرص على شرب المياه المعبأة المصرح بها، وتجنب شراء الأطعمة المكشوفة التي يبيعها الباعة المتجولون، فضلًا عن التأكد من تاريخ الصلاحية.

وشددت هيئة الغذاء والدواء، على ضرورة تجنب تناول اللحوم المطهوة غير تامة النضج أو منتجات الحليب غير المبسترة، مع الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري، وعدم تناول أي غذاء يُشتبه في تغير خواصه والتي تتضمن الطعم واللون والقوام، مع الامتناع تمامًا عن عدم ترك الطعام مكشوفًا

كان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، تفقد سير عمل مفتشي الهيئة في مطار الأمير بن محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة خلال موسم حج ١٤٤٠هـ، وتابع عمليات الرقابة على شحنات الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية الواردة من خلال الشحن الجوي؛ للتأكد من سلامتها ومأمونيتها.

كما شملت الزيارة جناح الهيئة التوعوي بصالة الحجاج الذي يقدم المختصون من خلاله النصائح اللازمة لرفع مستوى وعي الحاج، في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، باستخدام تقنيات حديثة، كما التقى الجضعي المتطوعين المشاركين في برنامج «غد التطوعي» ذوي التخصصات المختلفة؛ حيث يسهمون في توعية الحجاج وقياس مستوى وعيهم بتسع لغات.