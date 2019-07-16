التحالف يسقط طائرتين مسيَّرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض وإسقاط طائرتين مسيَّرتين في الأجواء اليمنية، كانتا في طريقهما إلى جازان.
وأوضح التحالف أن الطائرتين المسيرتين أطلقتهما الميليشيات الحوثية الانقلابية، المدعومة من إيران، باتجاه جازان.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يسقط طائرتين مسيَّرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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