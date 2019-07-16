الترفيه: 3 إيجابيات لقرار فتح المحلات 24 ساعة

أكدت الهيئة العامة للترفيه أن قرار فتح المحلات طوال الـ 24ساعة يسهم بشكل كبير في صناعة تنمية مستدامة، ويزيد من خيارات تمكين الشباب السعودي للعمل في قطاع الترفيه.

وبينت هيئة الترفيه، عبر إنفو جراف نشره الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أبرز إيجابيات قرار فتح المحلات لـ24 ساعة، مُشيرة إلى أنه سيؤدي لترفيه مستمر وقطاع جاذب واستثمار مزدهر.

وأوضحت الهيئة أن القرار يوفر خيارات ترفيهية متعددة ويوجد فرصًا وظيفية للشباب ويُعزز البيئة الجاذبة للاستثمار ويُحسن الاقتصاد والقدرة الشرائية، إضافة لأنه يدعم المؤسسات الناشئة والصغيرة.

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وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، على السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.

وقال المجلس إن هذه الخطوة ستتم بمقابل مالي، يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقًا للاعتبارات التي يقدرها.

كما يحدد الوزير الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.