إيقاف فعاليات «موسم جدة» لتصادفها مع خسوف القمر

أعلن موسم جدة، مساء اليوم الثلاثاء، إيقاف الفعاليات والأنشطة لهذه الليلة، وتأجيلها ليوم الغد لتصادفها مع وقت خسوف القمر.

وفي بيان نشره الحساب الرسمي لموسم جدة، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قال صلى الله عليه وسلم.. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره».

وأضاف: «تم إيقاف الفعاليات والأنشطة لهذه الليلة، وتأجيلها ليوم الغد.. نسأل الله لنا ولكم الرحمة والمغفرة».

وتشهد مناطق المملكة العربية السعودية كافة، مساء اليوم الثلاثاء، خسوفًا جزئيًا للقمر.

ويشاهد سكان المملكة الخسوف الجزئي للقمر، الذي يبدأ عند الساعة 11:02 مساءً، ويبلغ ذروته عند 12:31 صباحًا، وينتهي عن 02:00 صباحًا.