بدر بن سلطان يفتتح المعرض الإثرائي

ويقع المعرض على مساحة 1600م2 في جبل عمر، ويضم 10 قاعات قسمت بشكل موضوعي، مع مراعاة الجوانب التاريخية في السرد، كل قاعة منها تجمع سيراً لعددٍ من الصحابة رضي الله عنهم تحت موضوع معين.
وقدم المعرض تراجم مختصرة للصحابة الذين ذُكرت أسماؤهم، حتى يخرج الزائر بحصيلة معرفية حول الصحابة رضي الله عنهم، تضاف إلى الجوانب التاريخية التي سيطلع عليها.
ويقدم المعرض محتواه عبر عرض جذاب من خلال جملة من الأوعية من بينها: لوحات الجرافيكس، والشاشات، وعدد من الأفلام التلفزيونية، كما يسرد المعرض إحدى القصص التاريخية باستخدام تقنية الفيديو مابينغ.
وتعتبر اللغتين العربية والإنجليزية الأساس في المعرض، ولكون غالبية زواره من الحجاج والمعتمرين، يقدّم عددٌ من المرشدين محتوى المعرض بلغات الأخرى.
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