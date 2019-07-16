الفيصل يستعرض خطط ديوان المراقبة

وهنأ الفيصل، الطياري بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق والعون في مهام عمله.
وجرى خلال اللقاء استعراض خطط ديوان المراقبة بالمنطقة، الهادفة إلى رفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية، كذلك سبل تعزيز التعاون بين الإمارة والديوان.
فيما قدّم المدير العام لديوان المراقبة العامة بالمنطقة شكره وتقديره لأمير المنطقة، مؤكدا حرصه ومنسوبي القطاع على تطوير العمل بما يحقق التطلعات.
كما استقبل أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، المدير العام لفرع وزارة المالية بالمنطقة المكلف حديثا، منصور الزهراني.
وهنأ الفيصل، الزهراني بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق والعون.
فيما عبّر الزهراني عن شكره وتقديره لأمير المنطقة، راجيا من الله النجاح في المهام الموكلة إليه بما يحقق التطلعات.
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