بحث تحديات مشاريع العاصمة المقدسة وخططها المستقبلية

استعرض وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني، مشاريع الشركة وخططها المستقبلية والملامح العامة للإستراتيجية الجاري إعدادها.

وتضمن الاجتماع تقديم عرض من قبل رئيس مجلس الإدارة أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص والفريق التنفيذي للشركة، متضمناً نبذة عن مشاريع الشركة وحالة التقدم في تنفيذها، وبشكل خاص مشاريع تطوير المناطق العشوائية في العاصمة المقدسة، والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال المطورين العقاريين، ومنها مشروع تطوير منطقة الكدوة، والذي يبعد عن الحرم المكي الشريف مسافة 1 كيلو متر من الناحية الجنوبية الشرقية بمساحة تبلغ 690 ألف متر مربع، ومشروع تطوير منطقة قوز النكاسة والذي يبعد عن الحرم المكي الشريف مسافة 4 كيلو مترات بمساحة تبلغ 680 ألف متر مربع، حيث تم اعتماد المخططات العامة الرئيسية للمشروعين وبدأت عملية الهدم والإزالة بهما، بالإضافة إلى مشروع تطوير منطقة جبل الشراشف، والذي يبعد عن الحرم المكي الشريف مسافة 500 متر من الناحية الغربية وتبلغ المساحة الكلية للمشروع مليون وسبعمائة ألف متر مربع.

كما استعرض مشروع تطوير منطقة الضاحية الغربية والذي يبعد عن الحرم المكي الشريف مسافة 15 كيلومترا، والذي يعتبر الامتداد الطبيعي والتوسع الغربي لمدينة مكة المكرمة، ويقع على طرفي طريق الحرمين وهو عبارة عن إنشاء وتطوير مدينة متكاملة وتشمل كافة الاستخدامات السكنية والتجارية والصحية والتعليمية والرياضية والمتنزه الوطني، وتبلغ المساحة الكلية للمخطط الهيكلي المعتمد للمشروع 112 كيلو مترا مربعا، وقد تم البدء بتنفيذ بعض المشاريع التطويرية في الموقع.

كما تم مناقشة التحديات التي تواجه هذه المشاريع، والخطط المستقبلية الهادفة لمعالجة جميع هذه التحديات لتقوم الشركة بالدور الذي أُنشئت من أجله للنهوض بمدينة مكة المكرمة، من خلال إطلاق مشاريع نوعية بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف رفع جودة الحياة في العاصمة المقدسة ومعالجة العشوائيات وفقاً للائحة التنفيذية لتطوير المناطق العشوائية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.