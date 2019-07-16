تحسين مستويات 7371 معلما ومعلمة إلى الخامس والسادس يمثلون المجموعة الثانية

وشمل النقل إلى المستوى الخامس على الوظائف التعليمية 7268 معلماً ومعلمة، فيما بلغ عدد المنقولين إلى المستوى السادس 103 معلماً ومعلمة.
وأكدت وزارة التعليم تطبيق قواعد المفاضلة والمؤهلات التربوية على جميع من شملهم القرار، مبينة أن المنقولين على المستويين الخامس والسادس سوف يعاملون وفق المادة (18/أ) من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب, وذكرت الوزارة، أن المعلمين والمعلمات الذين تم تحسين مستوياتهم اليوم والبالغ عددهم 7371 معلماً ومعلمةً يمثلون المجموعة الثانية من قرارات ستصدر تباعاً الأيام القادمة تخص منسوبي ومنسوبات التعليم.
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