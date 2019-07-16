السعودية اليوم / 180 متدرباً يلتحقون ببرامج التدريب الصيفي بمكتب تعليم صامطة



صامطة 13 ذو القعدة 1440 الموافق 16 يوليو 2019 م واس

يقدم مركز التدريب التربوي بمكتب تعليم صامطة في أسبوعه الثاني من برامج التدريب الصيفي العديد من الخدمات التدريبية لأكثر من 180 متدرباً من منسوبي المكتب والمدارس التابعة له.

وبين مدير مركز التدريب التربوي بمكتب تعليم صامطة المشرف العام على البرامج التدريبية محمد بن عبدالله عريشي أن تلك البرامج شملت "الأمن السيبراني والعمق المفاهيمي والاستيعاب المفاهمي في تدريس العلوم الطبيعية(1) وإستراتيجيات التعلم النشط وإدارة الوقت".

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20:53ت م

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