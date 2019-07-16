

مكة المكرمة 13 ذو القعدة 1440 الموافق 16 يوليو 2019م واس

تمكنت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم من إخماد حريق اندلع في منزل بحي الشوقية .

وأفاد المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المكلف الرائد نايف الشريف بأن رجال الدفاع المدني باشروا بلاغا عن حريق في منزل بحي الشوقية بالعاصمة المقدسة ، حيث اتضح اشتعال النار في مطبخ تقدر مساحته بستة أمتار مربعة في منزل مكون من دورين يقع في منطقة وعرة أعلى قمة جبل البرما ، وقد تم إخلاء ساكني المنزل وعددهم (5) ، دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد ، والسيطرة على الحريق وإخماده .

وبين الرائد الشريف أنه تمت مباشرة التحقيق بالحريق للوقوف على مسبباته ، مهيباً بالجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء استخدام مواقد الغاز والتأكد من سلامة التمديدات الخاصة بها .

// انتهى //

20:41ت م

0234





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدني العاصمة المقدسة يخمد حريقاً اندلع بمنزل بحي الشوقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.