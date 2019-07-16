حج / مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم جاهزة لإستقبال ضيوف الرحمن



سكاكا 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

اكتملت تجهيزات مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام والقادمين عبر المنافذ البرية الحديثة وجديدة عرعر .

ووفرت إمارة المنطقة والجهات الحكومية ذات الاختصاص جميع وسائل الراحة من حيث تجهيز المكان للمبيت فيه وتزويده بالكوادر الطبية والأجهزة الطبية والدواء وسيارات الإسعاف إضافة إلى فرق الكشافة المشاركين من جامعة وتعليم الجوف لتقديم الخدمات والقيام على رعاية ضيوف بيت الله الحرام ، حتى يتمكنوا من آداء مناسكهم بيسرٍ وسهولة، منذ لحظة دخولهم للأراضي

وجهزت المدينة بطرق معبده محاطة بالأشجار لترطيب الأجواء مع تركيب شبكة رذاذ للماء بمساحة 10 آلاف متر مربع ، وزودت المدينة باللوحات الترحيبة بضيوف الرحمن.

// انتهى //

19:56ت م

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سكاكا 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واساكتملت تجهيزات مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام والقادمين عبر المنافذ البرية الحديثة وجديدة عرعر .ووفرت إمارة المنطقة والجهات الحكومية ذات الاختصاص جميع وسائل الراحة من حيث تجهيز المكان للمبيت فيه وتزويده بالكوادر الطبية والأجهزة الطبية والدواء وسيارات الإسعاف إضافة إلى فرق الكشافة المشاركين من جامعة وتعليم الجوف لتقديم الخدمات والقيام على رعاية ضيوف بيت الله الحرام ، حتى يتمكنوا من آداء مناسكهم بيسرٍ وسهولة، منذ لحظة دخولهم للأراضي السعودية وحتى مغادرتها، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .وجهزت المدينة بطرق معبده محاطة بالأشجار لترطيب الأجواء مع تركيب شبكة رذاذ للماء بمساحة 10 آلاف متر مربع ، وزودت المدينة باللوحات الترحيبة بضيوف الرحمن.// انتهى //19:56ت م0228

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