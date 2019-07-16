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2019-07-16 غبار وأتربة غدًا متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء. Advertisements وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق، منها الشرقية والرياض والقصيم وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، والجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، والخط الواصل ما بين الليث وجازان، بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. كما توقعت الأرصاد استمرار تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات عسير وجازان.









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