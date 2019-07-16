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2019-07-16 إسقاط مسيرتين أطلقتا تجاه جازان متابعات الخليج 365 - جازان أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين في أجواء اليمن أطلقتهما ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تجاه جازان. Advertisements ذكر ذلك قناة العربية في نبأ عاجل لها. “متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.









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