إيران تواصل إرهابها بقارب مُفخخ

2019-07-16

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، عن بدء إيران اتباع سياسة العمليات الإرهابية في منطقة مضيق هرمز، وذلك على الرغم من التواجد العسكري الضخم في تلك المنطقة لتأمين حركة الملاحة والتجارة العالمية.

قارب مفخخ

وقالت صحيفة ديلي ميرور البريطانية، إن سفينة حربية تابعة للمملكة المتحدة اكتشفت قارباً مفخخاً إيرانياً في طريقها إلى الخليج العربي، وهو ما يأتي امتداداً لسلسلة من العمليات الإرهابية التي تنفذها طهران بين الحين والآخر.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن القارب الإيراني المفخخ كان غير مأهول، مؤكدة أنه كان يحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات.

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وأوضحت أن كم المتفجرات التي حملها القارب المفخخ كان بإمكانه إحداث أضرار بالغة في جسم المدمرة HMS دنكان، التي أرسلتها بريطانيا إلى تلك المنطقة من أجل حماية الحركة التجارية بشكل عام، والناقلات البريطانية على وجه الخصوص.

وحسب ما ذكرته مصادر الصحيفة البريطانية، فإن القارب المفخخ يُمكن توجيهه عن بُعد يتجاوز 4 أميال، وهو ما يشير إلى التقنيات التي تستخدمها طهران بشكل دائم في عملياتها الإرهابية.

المدمرة البريطانية

ويأتي اتخاذ قرار بإرسال سفينة ثانية في الوقت الذي تسعى فيه إيران لتصعيد التوترات في منطقة الخليج، وذلك بعد أن تحرشت بناقلة نفط بريطانية خلال الأسبوع الماضي، قبل أن تتصدى لها وحدات عسكرية بحرية تابعة للمملكة المتحدة وتجبرها على التراجع.

السفينة إتش إم إس دنكان، وهي مدمرة من النوع 45، أبحرت إلى الخليج بعد أن أكملت مؤخرًا تدريبات الناتو في البحر الأسود، ومن المتوقع أن تصل إلى المنطقة قريبًا.