2019-07-16

المرور يحذر من هذه الفعلة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المرور السعودي أن عدم إنهاء إجراءات تعديل مجال استعمال المركبة، يعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم 5.

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وشدد المرور على إعطاء الأفضلية لمن بداخل الدوار يسهل الحركة المرورية وحق من حقوق الطريق التي يجب الالتزام بها.

وفي وقت سابق، حذر المرور من أن عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق المعتمد، يعد مخالفة مرورية.

ونصحت المرور في سياق آخر: عند الذهاب للجامع احرص على اختيار الموقف الصحيح، وابتعد عن الوقوف الخاطئ المخالف للأنظمة المرورية.