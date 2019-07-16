- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم المرور يحذر من هذه الفعلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المرور يحذر من هذه الفعلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المرور السعودي أن عدم إنهاء إجراءات تعديل مجال استعمال المركبة، يعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم 5.
وشدد المرور على إعطاء الأفضلية لمن بداخل الدوار يسهل الحركة المرورية وحق من حقوق الطريق التي يجب الالتزام بها.
وفي وقت سابق، حذر المرور من أن عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق المعتمد، يعد مخالفة مرورية.
ونصحت المرور في سياق آخر: عند الذهاب للجامع احرص على اختيار الموقف الصحيح، وابتعد عن الوقوف الخاطئ المخالف للأنظمة المرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يحذر من هذه الفعلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.