أعمال تشرع عند الخسوف

2019-07-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الشيخ الدكتور عائض القرني أن كلًّا من الشمس والقمر آية من آيات الله لا تنخسفان لحياة بشر ولا لموت بشر، وإنما يخوف الله بهما عباده؛ فعليكم بالصلاة والصدقة والدعاء والاستغفار والتوبة.

وأوضح الشيخ القرني الأعمال التي تشرع عند الكسوف أو الخسوف وهي: (صلاة الخسوف والصدقة والدعاء والذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والتعوذ بالله من عذاب القبر والعتق من النار).

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ويشاهد سكان المملكة مساء اليوم خسوفًا جزئيًّا للقمر من جميع مناطق المملكة يبدأ عند الساعة 11:02 مساءً، ويبلغ ذروته عند 12:31 صباحًا، وينتهي 02:00 صباحًا.

أوضح ذلك لوكالة الأنباء السعودية رئيس قسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور حسن بن محمد عسيري، مبينًا أن هذا الخسوف سيشاهد كذلك في كل من قارات: آسيا، أستراليا، إفريقيا، أوروبا، وأمريكا الجنوبية خلال 178 دقيقة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحدث خسوف جزئي في منتصف شهر ربيع الآخر من العام 1443هـ غير مشاهد من المملكة.