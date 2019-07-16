اتفاقية لتحويل المدينة المنورة إلى محطة رئيسة للحجاج والمعتمرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

بهدف تحويل المدينة المنورة إلى محطة رئيسة للحجاج والمعتمرين، والنهوض بقطاع خدمة ضيوف الرحمن، ورفع حجم الاستثمار، وتطوير مشاريع رئيسة، شهد أمس أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة فيصل بن سلمان توقيع اتفاقية بين برنامج خدمة ضيوف الرحمن وشركة مدينة المعرفة الاقتصادية، بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن.

ووقع الاتفاقية من جانب برنامج خدمة ضيوف الرحمن مدير البرنامج الدكتور رامي كنسارة، ومن جانب مدينة المعرفة الاقتصادية رئيس مجلس الإدارة أمين شاكر.

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وأوضح الدكتور محمد بنتن أن الاتفاقية سيتم من خلالها العمل على تحويل المدينة المنورة إلى محطة رئيسة للحجاج والمعتمرين، وتكون القاعدة الأساسية والمكان الذي سيقضون فيه وقتهم الطويل.

وقال إنه بإمكان من يريد تأدية العمرة أن يأتي ويقضي وقته في المدينة ويذهب لأداء العمرة في يوم أو يومين ويعود إلى المدينة المنورة ليقضي بقية المدة، فيما ستتاح للحجاج فرصة عمل جدول، بحيث يأتي أحدهم ليسكن في المدينة المنورة ثم يذهب إلى مكة المكرمة في اليوم السابع أو السادس ويؤدي مناسك الحج وطواف الإفاضة، وينهي جميع الأعمال الواجبة في الحج ويعود إلى المدينة المنورة.

5 مليارات ريال لتطوير مشاريع رئيسة تشمل: